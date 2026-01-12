Carabiniere investito deliberatamente, i medici hanno dovuto amputargli la gamba

L’appuntato dei carabinieri Antonio Graziano, di 42 anni originario di Cosenza – rimasto gravemente ferito dopo essere stato volontariamente investito da una cittadina francese a Cogne – era stato trasferito al Cto di Torino per un altro intervento per cercare di salvargli la gamba sinistra, ma non c’Ã¨ stato nulla da fare.
I medici hanno dovuto intervenire per amputargli la parte inferiore della gamba.

L’appuntato Ã¨ ora ricoverato nel reparto di rianimazione del Cto di Torino, ma giÃ  nei prossimi giorni sarÃ  trasferito in reparto per la degenza e la riabilitazione, scriveva ANSA il 27 dicembre.

Il militare, il pomeriggio del 15 dicembre, era stato investito in un parcheggio di Lillaz a Cogne, Aurelia Marie Marini, cittadina francese di 41 anni residente a Sallanches, ora agli arresti nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Aosta dove Ã¨ ricoverata con l’accusa di tentato omicidio. La donna aveva investito deliberatamente l’appuntato dopo che era intervenuto assieme a un collega, rimasto illeso, per prestare soccorso alla stessa turista in panne con l’auto.Â  ANSA

