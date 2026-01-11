Trieste, rapina tra migranti: due accoltellati

ambulanza e polizia

TRIESTE, 11 GEN – Due giovani, di circa venti anni ciascuno, di nazionalitÃ  afghana, sono stati feriti a colpi di coltello da due connazionali che intendevano rubare loro un telefono cellulare. E’ accaduto ieri in tarda serata, intorno alle 22, in piazza LibertÃ , davanti alla stazione ferroviaria, zona dove stazionano solitamente gruppi di migranti.

Secondo una prima ricostruzione, i due aggressori si sono avvicinati a una delle due vittime pretendendo il telefonino e al suo rifiuto lo hanno colpito con un coltello a un gluteo. A quel punto Ã¨ intervenuto un amico della vittima, ma anche lui Ã¨ stato ferito con un colpo di coltello che lo ha raggiunto a un fianco. Gli aggressori sono poi fuggiti.

I due feriti sono stati portati in ospedale, le condizioni di uno dei due sarebbero serie ma non gravissime. Oltre ai soccorsi sanitari, sul posto sono intervenute due volanti della Polizia che hanno avviato le indagini alla ricerca dei due. (ANSA)

