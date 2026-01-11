Nato: ‘sempre più navi russe e cinesi nell’Artico’. Paesi nordici: “nessuna traccia”

“Gli alleati stanno collaborando strettamente sulle questioni artiche”, di recente è stato “concordato di approfondire la nostra comprensione delle attività nell’Artico e incrementare le nostre attività ed esercitazioni nell’estremo nord. La cooperazione militare in questa regione non è mai stata così forte”.

Lo ha detto il comandante supremo delle forze alleate, il generale Alexus Grynkewich, alla conferenza su politica di sicurezza e difesa di Salen, in Svezia. “Nell’estremo nord, navi russe e cinesi stanno conducendo sempre più pattugliamenti congiunti“, ha sottolineato, aggiungendo che la minaccia diventerà “sempre maggiore”.

Paesi nordici: nessuna traccia di navi russe e cinesi

BRUXELLES, 11 GEN – Lo riporta il Financial Times, citando alcuni diplomatici nordici con accesso ai briefing dell’intelligence Nato. Negli ultimi anni “non c’erano tracce di navi o sottomarini russi e cinesi” nell’area, hanno affermato gli alti funzionari. Una linea sostenuta anche dal ministro degli Esteri norvegese, Espen Barth Eide: “Non è corretto affermare che ci siano molte operazioni di Russia o Cina nei pressi della Groenlandia – ha detto all’emittente Nrk -. C’è attività nei nostri dintorni. Ma pochissima lì”. (ANSA)