Groenlandia, Meloni: “Tajani presenterà una strategia sull’Artico”

“L’Europa deve continuare a lavorare in ambito Nato per una maggiore presenza della Nato nell’area artica, è quello che c’è scritto nello statement dei principali leader europei, è quello che c’è scritto nei documenti della Nato, anche se forse bisogna essere un po’ più concreti ed è quello su cui lavora anche il governo italiano e non da ora: entro la fine di questo mese il ministero degli Affari esteri presenterà una strategia italiana sull’Artico, anche noi capiamo quanto sia strategico e importante oggi occuparsi di questa area del mondo e stiamo facendo la nostra parte”. Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa di inizio anno.

“Tajani – aggiunge la premier -, che ringrazio, presenterà i contenuti di questa strategia, ma chiaramente gli obiettivi quali sono preservare l’area artica come zona di pace e di cooperazione, contribuire alla sicurezza della regione, aiutare le aziende italiane che volessero investire anche in questa realtà. Penso che anche il tema della ricerca” per favorirla “in una zona che chiaramente in un territorio che per noi è particolarmente strategico, soprattutto per studiare il tema del cambiamento climatico, e anche noi ci stiamo occupando di fare la nostra parte”.

“Io mi occuperei più di prevenire e il modo migliore per prevenire i problemi che potrebbero portarci molto in là è garantire che ci sia una presenza seria e significativa dell’Alleanza atlantica, insomma degli alleati nell’Artico e che coinvolgono anche la Groenlandia e che si possa quindi insieme rispondere a una preoccupazione, che capisco, da parte degli Stati Uniti, che è quella di non avere un’eccessiva ingerenza di altri attori che potrebbero anche essere ostile”, conclude Meloni.

”Non ho cambiato idea, io continuo a non credere” che ci sarà un intervento americano per assumere il controllo della Groenlandia perché ”non converrebbe a nessuno, nemmeno agli Usa. Allo stato l’ipotesi di un intervento per assumere il controllo sulla Groenlandia è stato escluso”. A escluderlo ”è stato Rubio”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni alla conferenza stampa di inizio anno.

”Io ritengo che gli Usa con metodi diciamo molto assertivi stia soprattutto ponendo l’attenzione sulla importanza strategica della Groenlandia e in generale dell’area artica per i suoi interessi per la sua sicurezza. Si tratta di una zona, di un’area nella quale -come si sa- agiscono molti attori stranieri. E io continuo a credere che il messaggio dell’amministrazione Trump sia quello che gli Usa non accetteranno ingerenze eccessive in area artica di altri attori stranieri in un’area così strategica per la loro sicurezza e per i loro interessi”. ADNKRONOS