Maggio fiorentino, sospeso balletto con l’étoile russa Zakharova

Firenze – A causa delle “tensioni internazionali” il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino informa che il balletto ‘Pas de deux for toes and fingers” con l’etoile russa Svetlana Zakharova e il violinista e direttore d’orchestra Vadim Repin (russo a sua volta e marito della ballerina) in cartellone il 20 e 21 gennaio 2026, è “momentaneamente sospeso”.

Nella nota del teatro si aggiunge che queste “tensioni internazionali creano un clima che potrebbe pregiudicare il buon esito dello spettacolo” Gli abbonati, spiega il Teatro, possono fare richiesta di rimborso entro il 31 gennaio 2026 presso la biglietteria o scrivendo un’email. Gli spettatori che hanno acquistato il biglietto online o telefonicamente riceveranno in automatico il riaccredito sulla carta di credito utilizzata per l’acquisto. I tempi di riaccredito sono variabili e seguono le tempistiche del circuito bancario.

Svetlana Zakharova è un grande personaggio del mondo della danza. E’ prima ballerina assoluta del Teatro Bol’šoj di Mosca. E’ nata il 10 giugno 1979 a Luc’k in quello che oggi è territorio ucraino, ma che allora faceva parte dell’Unione Sovietica. E’ stata anche deputata della Duma, il parlamento russo, con posizioni vicine a Putin. Proprio da qui è nato il caso.

La pagina web ‘Network Associazioni per Ucraina” ha scritto una lettera formale di protesta in cui descrive Zakharova come “una figura simbolo del regime” russo, “una vera e propria eroina di Putin”. Si fa riferimento al fatto che la danzatrice “è membro del partito ‘Russia Unita’ dal 2007, deputata della Duma 2007-2015, firmataria nel 2014 di una lettera a sostegno dell’annessione illegale della Crimea e del Donbass”.

Nella lettera si chiedeva alla direzione del teatro «di rivalutare la programmazione in oggetto» e si parlava di «scelta sorprendente considerando che il teatro beneficia di finanziamenti pubblici e, in particolare, di risorse provenienti dall’Unione europea”. Su pressione di questo network di associazioni, l’ambasciata ucraina è scesa in campo scrivendo ai vertici del Maggio, alla sindaca Funaro e al Consiglio comunale per chiedere la cancellazione delle performance della ballerina e del violinista, considerando “inaccettabile” la loro presenza, poiché affini al Cremlino.

