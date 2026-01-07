Uomo ucciso e abbandonato in strada, fermato tunisino

BERGAMO, 07 GEN – Un 53enne tunisino Ã¨ stato fermato su disposizione del pm di Bergamo perchÃ© ritenuto responsabile della morte di Hassan Matrid, l’egiziano di 43 anni il cui cadavere Ã¨ stato trovato la mattina del 5 gennaio ai margini della strada provinciale che porta a Taleggio, in provincia di Bergamo.

Attraverso l’analisi incrociata dei tabulati telefonici della vittima e dei filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza pubblica e privata e dall’esame dei sistemi di lettura delle targhe, i carabinieri di Bergamo sono riusciti a individuare il furgone utilizzato per trasportare il corpo della vittima sul luogo del ritrovamento. Il proprietario del veicolo da mesi era in contatto con la vittima con la quale saltuariamente effettuava piccoli lavori edili. (ANSA)