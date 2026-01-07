Trump: ‘Russia e Cina non hanno paura di una Nato senza Usa’

“La Russia e la Cina non hanno alcuna paura della Nato senza gli Stati Uniti e dubito che la Nato sarebbe lÃ¬ per noi se ne avessimo davvero bisogno”

Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth.

“Saremo sempre al fianco della Nato, anche se loro non ci saranno piÃ¹ per noi.Â L’unica nazione che Cina e Russia temono e rispettano Ã¨ il presidente degli Stati Uniti” ha scritto Trump.

“Senza il mio coinvolgimento, la Russia avrebbe tutta l’Ucraina in questo momento. Ricordate, inoltre, che io da solo ho messo fine a 8 guerre e la Norvegia, membro della Nato, stupidamente ha scelto di non darmi il Premio Nobel per la Pace. Ma questo non importa! CiÃ² che conta Ã¨ che ho salvato milioni di vite”, ha aggiunto Trump. ANSA