Germania, nel 2025 Ã¨ aumentata la disoccupazione

BERLINO, 07 GEN – Il mercato del lavoro in Germania ha mostrato nel 2025 segni di debolezza, con un aumento della disoccupazione rispetto all’anno precedente. Sono stati in media poco meno di tre milioni i disoccupati nel 2025, con una crescita dello 0,3% rispetto al 2024. Ãˆ quanto comunica oggi l’Agenzia federale per il lavoro che sottolinea come: “da un lato, la domanda di manodopera era troppo debole per assorbire l’offerta crescente di lavoro, dall’altro lato i profili dei disoccupati spesso non corrispondevano alla domanda”.

Tuttavia, Andrea Nahles, presidente dell’Agenzia, pur sottolineando questi aspetti, ha precisato che una ripresa Ã¨ possibile: “se l’economia riprende slancio, anche il mercato del lavoro si riprende, seppur con un certo ritardo”, ha affermato Nahles secondo la quale, tuttavia, Ã¨ possibile attendersi un leggero calo della disoccupazione non prima della metÃ del 2026. Questa tendenza Ã¨ stata confermata oggi anche dall’Ufficio federale di Statistica tedesco, secondo il quale nello scorso novembre si Ã¨ registrato un leggero calo dell’occupazione, dello 0,1%, e un aumento della disoccupazione per lo stesso mese del 2024. (ANSA)