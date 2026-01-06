Parigi sotto la neve

Una nevicata improvvisa ha imbiancato Parigi nel pomeriggio di lunedÃ¬ 5 gennaio, ricoprendo tetti, strade e monumenti e trasformando la capitale francese in una suggestiva cartolina invernale

La neve ha sorpreso residenti e turisti, soprattutto nell’area del Louvre, dove molti hanno approfittato dellâ€™occasione per scattare foto e ammirare i principali luoghi simbolo della cittÃ sotto un manto bianco. L’agenzia meteorologica MÃ©tÃ©o-France ha emesso allerte per neve e ghiaccio non solo nella regione parigina ma anche in gran parte della Francia nord-occidentale, con condizioni difficili attese fino a metÃ settimana.

La capitale e l’intera ÃŽle-de-France sono state poste in allerta arancione per neve e gelo. Le condizioni meteo hanno giÃ avuto ripercussioni sulla mobilitÃ : le autoritÃ hanno segnalato possibili disagi per strade ghiacciate e rallentamenti nella circolazione, mentre diverse compagnie aeree hanno cancellato o ridotto i voli negli scali principali di Charles de Gaulle e Orly. tgcom24.mediaset.it