Zelensky: “l’Ucraina non cederà la sua forza a nessuno”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che l’Ucraina si preparerà a due opzioni: diplomazia o ulteriore difesa attiva.
Lo riporta Rbc-Ucraina citando un post del capo dello Stato su Telegram.
“L’Ucraina si preparerà a entrambe le opzioni per ulteriori sviluppi: la diplomazia, che noi forniamo, o un’ulteriore difesa attiva se la pressione dei partner sulla Russia si rivelerà insufficiente.
L’Ucraina cerca la pace. Ma l’Ucraina non cederà la sua forza a nessuno”, ha aggiunto il presidente. ANSA