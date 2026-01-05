Venezuela, UE: ‘la transizione deve includere Gonzales e Machado’

BRUXELLES, 05 GEN – La transizione in Venezuela deve includere il Premio Nobel per la Pace e leader dell’opposizione, Maria Corinna Machado. Lo ha detto la portavoce della Commissione europea Anitta Hipper nel corso dell’incontro quotidiano con la stampa. “I prossimi passi prevedono un dialogo in vista di una transizione democratica, che deve includere Edmundo Gonzalez” Urrutia “e MarÃ­a Corinna Machado”, ha affermato.

La portavoce rispondeva in particolare a una domanda su chi sarÃ il riferimento per l’Ue in Venezuela: “Vorrei menzionare l’opposizione, in particolare Edmundo GonzÃ¡lez” Urrutia “e Maria Corina Machado, che hanno lottato instancabilmente per la democrazia e i diritti umani in Venezuela e hanno anche guidato il popolo venezuelano nel 2024 a esercitare pacificamente il proprio diritto di voto”, ha affermato Hipper.

“Abbiamo milioni di venezuelani che hanno votato per il cambiamento e hanno sostenuto Edmundo Gonzalez con una maggioranza significativa”. (ANSA)

Trump: “siamo noi a comandare”

Trump anche rivendicato il controllo degli Stati Uniti sulla fase di transizione in Venezuela dopo il sequestro di NicolÃ s Maduro. Il presidente parla di contatti con le nuove autoritÃ ad interim, evitando perÃ² di entrare nei dettagli politici. “Non chiedetemi chi Ã¨ al comando, perchÃ© vi darei una risposta molto controversa”. “Che cosa significa”. “Significa che siamo noi a comandare”.Â ANSA