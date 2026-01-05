Gorizia, intercettato camion con 110 kg di cocaina

PiÃ¹ di 110 chilogrammi di cocaina sequestrati all’interno di un autoarticolato

GORIZIA – L’operazione antidroga Ã¨ stata condotta dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Gorizia lungo lâ€™asse autostradale del Lisert, uno dei principali corridoi di collegamento verso lâ€™Est Europa. I militari hanno intercettato il mezzo con targa croata che, dopo aver attraversato la barriera del Lisert, procedeva in direzione del confine con la Slovenia.

Lâ€™intervento Ã¨ scattato dopo che i finanzieri avevano notato un fanale fuori uso e intimato lâ€™alt al camion, che perÃ² non si Ã¨ fermato, proseguendo la marcia approfittando dellâ€™intenso traffico di mezzi pesanti. Dopo un breve inseguimento, il veicolo Ã¨ stato fermato. Il comportamento nervoso del conducente ha insospettito i militari che, nellâ€™ambito dei poteri previsti in zona di vigilanza doganale, hanno proceduto allâ€™ispezione della cabina. Allâ€™interno sono stati rinvenuti tre borsoni contenenti 101 panetti di cocaina purissima, per un peso complessivo superiore ai 110 chilogrammi.

Secondo le prime stime, la sostanza stupefacente, una volta tagliata e immessa sul mercato, avrebbe garantito alle organizzazioni criminali un guadagno di circa 20 milioni di euro. Il camion, intestato a una societÃ croata, era condotto da un autista di origine serba, arrestato per detenzione, trasporto e traffico di sostanze stupefacenti. (ITALPRESS)