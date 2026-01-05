Rubio: “Maduro è un narcotrafficante”

Washington DC, 05 gennaio 2026 – “Non mi importa cosa dice l’ONU. L’ONU non conosce di cosa stiamo parlando. Maduro è un narcotrafficante incriminato da una Gran Giuria nel distretto sud di New York. Nicolas Maduro è un narcotrafficante incriminato negli Stati Uniti ed è un latitante della giustizia americana”.

Quando il senatore Marco Rubio della Florida era il capogruppo di maggioranza della Camera dei Rappresentanti dello Stato, usò la sua influenza per aiutare il cognato a ottenere una licenza immobiliare dopo il suo rilascio dal carcere, dove era stato condannato per traffico di cocaina per 15 milioni di dollari ed aveva trascorso quasi 12 anni in una prigione federale. I proventi derivanti dalla sua vendita di droga non sono mai stati contabilizzati.

Lo scrive il NYT in un articolo di dicembre 2015.

