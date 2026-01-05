A che cosa mira Trump, senza ipocrisie

di Marcello Foa – Mettiamola cosÃ¬: per trentâ€™anni gli Stati Uniti ci hanno fatto vivere nellâ€™era dellâ€™imperialismo mascherato da nobili intenzioni (esportare la democrazia, garantire le regole internazionali, combattere gli Stati canaglia, eccetera) iniziato con Clinton e finito con Biden e che ha portato ai disastri in Iraq, Afghanistan, Libia, Siria, a un doppio cambio di regime in Egitto (prima favorendo i Fratelli musulmani, poi rovesciandoli con un golpe militare), a destabilizzare la Tunisia, a bombardare Belgrado, a espandere la Nato a est violando la promessa fatta a Gorbaciov, a trasformare lâ€™Ucraina in un vettore di crisi strategica con la Russia alimentando due rivoluzioni teleguidate (arancione e Maidan), una crisi poi sfociata in una drammatica ma evitabilissima guerra, a favorire immigrazioni incontrollate verso i Paesi occidentali.

Ora con Trump siamo entrati (o tornati?) nellâ€™era dellâ€™imperialismo esplicito, sancita dallâ€™azione militare per rimuovere Maduro in Venezuela e quelle annunciate e molto probabili in Groenlandia, poi Colombia e forse anche Messico. Cambia la forma, non la sostanza.

E quali sono le ragioni che motivano Trump? Non bisogna essere ingenui, fa quel che ritiene necessario per difendere lâ€™impero e inibire o perlomeno contenere la potenza emergente, ovvero la Cina. Dunque il petrolio venezuelano non serve agli Stati Uniti ma va sottratto a Pechino. La Groenlandia serve per le Terre rare e dunque per contrastarne il quasi monopolio cinese.

Sono giochi geostrategici, in cui valori e moralitÃ câ€™entrano poco. Siatene consapevoli.