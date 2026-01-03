Trump posta foto di Maduro ammanettato: andrÃ  a Guantanamo

Il presidente Donald Trump ha pubblicato su Truth Social una foto del leader venezuelano, Nicolas Maduro, scattata sulla nave militare statunitense Iwo Jima, diretto verso gli Stati Uniti.

Maduro, catturato nella notte insieme alla moglie in un blitz delle forze speciali Usa a Caracas, Ã¨ ammanettato e con la mano destra regge una bottiglietta di plastica senza tappo. Indossa delle cuffie e una tuta grigia di un noto brand americano. Sugli occhi ha occhiali oscuranti di grandi dimensioni.

Maduro a Guantanamo prima di volare a New York

Il leader venezuelano, Nicolas Maduro, dovrebbe arrivare alla base militare statunitense di Guantanamo prima di essere trasferito su un aereo dell’Fbi diretto a New York. Lo hanno riferito alcune fonti all’Abc.Â ADNKRONOS