Tivoli, uomo picchiato e violentato per un debito di droga

Un uomo è stato picchiato e anche violentato con un bastone da due giovani per un debito di droga

Una vicenda terribile che ha visto come vittima un 33enne. I carabinieri hanno arrestato un 18enne e sottoposto a fermo un 22enne. Le accuse sono spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, rapina, lesioni personali aggravate, violenza sessuale aggravata, minaccia. Le indagini sono cominciate lo scorso novembre da parte dei militari della Compagnia di Tivoli, sotto il coordinamento della procura della Repubblica per i minorenni di Roma e della procura di Tivoli, sulla scorta di tre aggressioni subite dal 33enne e maturate nell’ambito di debiti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Le violenze

Gli investigatori sono così riusciti a ricostruire i fatti e a delineare con precisione il ruolo dei due giovani. In particolare, è emerso che i due soggetti, di cui uno minorenne all’epoca dei fatti, svolgevano un’attività di spaccio al dettaglio nei pressi della propria abitazione, dove avvenivano le cessioni di sostanza stupefacente agli acquirenti. A seguito dell’inadempimento di un debito di droga da parte della vittima, i due hanno cominciato a chiedere continuamente denaro e a minacciarlo fino a picchiarlo.

Uomo violentato con un bastone

I due hanno praticamente teso una trappola al 33enne con il pretesto di un incontro chiarificatore. Una volta accompagnato in luoghi isolati, è stato aggredito e in una circostanza ha subito una violenza sessuale mediante l’utilizzo di un bastone. Non solo: hanno anche intimidito l’uomo, per impedirgli di sporgere denuncia. Inoltre, gli hanno rubato gli effetti personali, tra cui la tessera relativa all’assegno di inclusione insieme al codice pin, come forma parziale di recupero del credito che, a loro detta, vantavano. Al termine degli accertamenti, il 18enne è stato associato all’Istituto Penale per i Minorenni di Roma “Casal del Marmo”, mentre il 22enne è stato accompagnato nel carcere di Rebibbia.

