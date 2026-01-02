Ondata di neve e gelo nel Regno Unito

LONDRA, 02 GEN – Un’ondata di neve e gelo ha investito il Regno Unito, colpendo in particolare la Scozia, dove si segnalano disagi dei trasporti, soprattutto per il traffico stradale. Secondo il Met Office, fino a 40 centimetri di neve sono previsti nella regione piÃ¹ a nord del Paese, e fino a 5 in alcune zone di Inghilterra e Galles.

Per i meteorologi Ã¨ iniziato un “periodo prolungato di freddo intenso” all’inizio del 2026 con temperature che andranno ben al di sotto della media nel corso dei prossimi giorni, a causa dell’aria fredda proveniente dall’Artide. Oltre alle strade bloccate dalla neve, sono attesi ritardi e cancellazioni di treni e aerei, oltre alle interruzioni di corrente in alcune zone del Paese. Intanto, l’Agenzia per la sicurezza sanitaria (Ukhsa) ha emesso allerte a fronte del clima rigido e del gelo, rivolte in particolare agli anziani e ai soggetti fragili. (ANSA).