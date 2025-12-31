Ucraina-Usa: l’Europa Ã¨ il capro espiatorio

Europa ridotta a finanziare la ripresa postbellica

di Alexandre del Valle – L’ultimo incontro Trump-Zelensky mostra chiaramente il cambiamento nel comportamento di quest’ultimo.Â Zelensky ora adotta la postura di un “sopravvissuto politico” e cerca meno una vittoria che un atterraggio controllato: evitando l’abbandono, mantenendo un minimo di garanzie americane e non assumendo pubblicamente il ruolo di chi “cede”.

Trump da parte sua, Ã¨ giÃ concentrato su “ciÃ² che verrÃ dopo”. Come ho detto, sta tenendo d’occhio le materie prime della Russia (accordi giÃ conclusi a Anchorage e Miami), ma anche l’immenso mercato della ricostruzione dell’Ukrain, valutato 800 miliardi di dollari, in cui si prevede che le aziende americane svolgeranno un ruolo considerevole.

Trump non sta vendendo una pace “morale”; sta costruendo una strategia di uscita redditizia dalla guerra. Da parte russa: la valutazione e gli investimenti statunitensi in energia e metalli strategici/terre rare sono variabili di stabilizzazione geoeconomica.

Da parte ucraina, la ricostruzione Ã¨ un mercato strategico (infrastrutture, energia, dati/industria).

E l’Europa? Ãˆ il capro espiatorio, ridotto a finanziare la ripresa postbellica mentre osserva Washington negoziare i termini dell’accordo e Mosca testare le linee rosse…