Roma, peruviano picchia marocchino sul bus con una cinta

Paura su un bus di linea in transito nella zona della Cecchignola. Un ragazzino Ã¨ stato picchiato con una cinta da un passeggero dopo averlo accusato di aver filmato una ragazza con lo smartphone. Le parole del giovane hanno mandato su tutte le furie il 56enne, creando un vero e proprio parapiglia. L’aggressione Ã¨ avvenuta lunedÃ¬ sera a bordo di un mezzo pubblico Atac.

Paura sul bus 720

I fatti intorno alle 22:00 quando Ã¨ arrivata la richiesta d’intervento per una lite a bordo dell’autobus linea 720, allâ€™altezza di via Millevoi, tra due uomini a bordo della vettura. Lâ€™autista Ã¨ stato costretto a interrompere la corsa e a dare lâ€™allarme al 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma IV Miglio Appio.

Aggredito con una cinta

Da una prima ricostruzione, un ragazzo minorenne di origini marocchine aveva accusato un uomo di 56 anni, di origini peruviane, di aver filmato una ragazza con il cellulare e questâ€™ultimo per risposta lo aveva aggredito con la cintura scatenando il parapiglia, impedendo di fatto, per circa unâ€™ora la regolare prosecuzione del servizio pubblico. Il minore Ã¨ stato affidato al padre intervenuto sul posto.

Interruzione di pubblico servizio

Mentre, nonostante non risultassero veritiere le supposizioni che avesse effettivamente furtivamente filmato la ragazza, il cittadino peruviano Ã¨ stato denunciato per interruzione di pubblico servizio per aver provocato con la sua reazione spropositata alle accuse, lâ€™interruzione della corsa del bus.

