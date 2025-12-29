Madre e figlia morte a Campobasso, 5 indagati

Ci sarebbero cinque persone indagate nell’inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia quindicenne Sara Di Vita, decedute tra la serata di sabato e la mattina di domenica all’ospedale Cardarelli di Campobasso in seguito a quella che viene sospettata come una gravissima forma di intossicazione alimentare.

La conferma arriva da fonti vicine alla Procura, che ha aperto un fascicolo con diverse ipotesi di reati, tra cui la piÃ¹ grave di omicidio colposo plurimo. Iscritti sul registro medici e personale sanitario in servizio al Cardarelli nei giorni in cui il nucleo familiare si era rivolto alle cure ospedaliere a causa di forti sintomi da intossicazione.
