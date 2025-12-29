Autostrade, da gennaio i pedaggi aumenteranno dell’1,5%

Dal primo gennaio 2026, per tutte le societÃ concessionarie autostradali per le quali Ã¨ in corso la procedura di aggiornamento dei relativi Piani Economico – Finanziari, sulla rete a pedaggio gestita, Ã¨ previsto un adeguamento tariffario dell’1,5%, pari all’indice di inflazione programmata per l’anno 2026. CiÃ² Ã¨ quanto stabilito, a seguito delle decisioni della Corte Costituzionale e della AutoritÃ di regolazione dei trasporti. Lo riferisce il ministero di Infrastrutture e trasporti, spiegando con un comunicato che si tratta di decisioni su cui lo stesso dicastero non puÃ² piÃ¹ intervenire.

“La sentenza contraria della Corte Costituzionale ha vanificato lo sforzo del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e dello stesso governo di congelare le tariffe fino a definizione dei nuovi pef regolatori – afferma il Mit -. L’Art ha poi determinato che l’adeguamento tariffario all’inflazione sarÃ del 1,5%”.

Per le societÃ Concessioni del Tirreno p.A. (Tronco A10 e A12), Ivrea-Torino-Piacenza p.A. (Tronco A5 e A21) e Strada dei Parchi p.A., in vigenza di periodo regolatorio, non sono previste variazioni tariffarie a carico dell’utenza, precisa il Mit, in linea con i rispettivi Atti convenzionali vigenti. Una variazione pari all’1,925% Ã¨ riconosciuta alla concessionaria Salerno-Pompei-Napoli S.p.A.Infine, Ã¨ riconosciuto un adeguamento tariffario pari all’1,46% per la societÃ Autostrada del Brennero p.A., con concessione scaduta, per la quale Ã¨ in corso il riaffidamento della medesima. (askanews)