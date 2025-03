Bologna, rapine violente in negozi: arrestati due somali

Due arresti dei carabinieri per tentate rapine nei negozi. Si tratta di due cittadini somali di 26 e 41 anni

I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato il presunto autore di una tentata rapina impropria e resistenza a un pubblico ufficiale, fuori dal negozio OVS di via dei Mille, dove i militari sono arrivati dopo la chiamata al 112 che riferiva di una aggressione a un vigilante da parte di un cliente che tentava di uscire senza pagare la merce. L’addetto alla sicurezza lo aveva notato, in quanto indossava pantaloni di carta monouso, per poi uscire dal camerino con un paio di pantaloni nuovi. Il 26enne infine si è guadagnato la fuga minacciandolo e colpendolo con calci e pugni al petto.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il presunto responsabile arrestato dai Carabinieri, è stato tradotto nelle aule giudiziarie del Tribunale di Bologna per essere processato per direttissima. L’arresto è stato convalidato e in attesa della sentenza, posticipata per la richiesta dei termini a difesa, il 26enne somalo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

Un altro arresto dei carabinieri, sempre per tentata rapina impropria e resistenza a un pubblico ufficiale, è avvenuto al supermercato Penny Market di via Giuseppe Massarenti. A essere preso a pugni in questo caso è stato un commesso. Il cliente voleva uscire dal negozio senza pagare diverse birre e, all’arrivo dei carabinieri, è stato identificato davanti al negozio. Si tratta di un cittadino somalo 41enne, disoccupato e con precedenti di polizia per reati in materia di porto abusivo di armi. Anche in questo caso, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il presunto responsabile è stato processato con giudizio direttissimo. L’arresto è stato convalidato e in attesa della sentenza, posticipata per la richiesta dei termini a difesa, il 41enne è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere.

Nei giorni scorsi, un ladro è stato sorpreso da due commesse mentre tentava di uscire dal negozio senza pagare una confezione di luci Led. Una volta scoperto, anziché restituire la merce, ha reagito con violenza, sferrando un calcio all’addome di una delle dipendenti nel tentativo di fuggire.

www.bolognatoday.it