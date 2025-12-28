Generale ucraino: “Nei prossimi 3-5 mesi possiamo fermare la Russia”

Biletskyi, generale di brigata ucraino, ha detto che nei prossimi 3-5 mesi, l’Ucraina può fermare la Russia

“Se l’Ucraina si impegna a sostituire le persone con le macchine ovunque sia possibile, e lo fa in modo efficiente, può fermare la Russia.

Poi potremo sederci al tavolo delle trattative.

Russia e Ucraina sono ormai come pugili al dodicesimo round. Pensiamo alla nostra situazione, a quanto sia esausta l’Ucraina, ma i russi si trovano nella stessa situazione.

Secondo i rapporti dell’intelligence, il rifornimento di unità combattenti da parte della Russia non copre le sue perdite.

Una vittoria per l’Ucraina in questo momento è fermare la Russia sulla linea di battaglia. Magari vittorie tattiche nei punti critici. È possibile. Inoltre, le riparazioni dalla Russia e la sovranità residua dell’Ucraina. Bloccare l’ingresso nella NATO significa limitare la nostra sovranità.

Col tempo, i fanti diventeranno come i cavalieri medievali, l’élite. La maggior parte del lavoro antincendio e logistico sarà svolto dai robot, ma questi non sostituiranno completamente le truppe d’assalto. Le persone sono più libere nei movimenti.”

Il video è stato pubblicato su X da Tymofiy Mylovanov, ex ministro dell’Economia ucraino.