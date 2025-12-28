Generale ucraino: “Nei prossimi 3-5 mesi possiamo fermare la Russia”

Biletskyi, generale di brigata ucraino, ha detto che nei prossimi 3-5 mesi, l’Ucraina può fermare la Russia
“Se l’Ucraina si impegna a sostituire le persone con le macchine ovunque sia possibile, e lo fa in modo efficiente, può fermare la Russia.
Poi potremo sederci al tavolo delle trattative.
Russia e Ucraina sono ormai come pugili al dodicesimo round. Pensiamo alla nostra situazione, a quanto sia esausta l’Ucraina, ma i russi si trovano nella stessa situazione.
Secondo i rapporti dell’intelligence, il rifornimento di unità combattenti da parte della Russia non copre le sue perdite.
Una vittoria per l’Ucraina in questo momento è fermare la Russia sulla linea di battaglia. Magari vittorie tattiche nei punti critici. È possibile. Inoltre, le riparazioni dalla Russia e la sovranità residua dell’Ucraina. Bloccare l’ingresso nella NATO significa limitare la nostra sovranità.
Col tempo, i fanti diventeranno come i cavalieri medievali, l’élite. La maggior parte del lavoro antincendio e logistico sarà svolto dai robot, ma questi non sostituiranno completamente le truppe d’assalto. Le persone sono più libere nei movimenti.”
Il video è stato pubblicato su X da Tymofiy Mylovanov, ex ministro dell’Economia ucraino.
In the next 3-5 months, Ukraine can stop Russia — Biletskyi, Ukrainian brigadier general.
If Ukraine works on replacing people with machines wherever it is possible, and does it efficiently, it can stop Russia.
Then we can sit at the negotiating table.
— Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) December 28, 2025