Foggia, marocchino trova portafoglio con 500 euro e lo consegna alla Polizia Locale

Un 46enne marocchino, che vive a Foggia, ha trovato a terra un portafogli smarrito con 500 euro, carte di credito e documenti all’interno e lo ha consegnato alla Polizia Locale

Sulla base dei dati personali, il proprietario Ã¨ stato rintracciato a Napoli. La vicenda Ã¨ stata raccontata dal comitato ‘Difendiamo il quartiere Ferrovia a Foggia’, dove il cittadino straniero vive. L’uomo ha trovato il portafogli sul marciapiede in via Podgora e subito lo ha consegnato a una pattuglia della Polizia locale che era presente nella zona.

Polizia Locale: “Un bel gesto”

”E’ stato un bel gesto, non Ã¨ comune perchÃ© in genere i portafogli smarriti li ritroviamo vuoti – ha detto il comandante della Polizia locale Vincenzo Manzo all’Adnkronos -. Rispecchia pienamente lo spirito natalizio. Il proprietario del portafoglio domani sarÃ a Foggia per la consegna. Era qui in vacanza quando lo ha smarrito”.

”Ãˆ un gesto semplice, ma potente – sostiene il comitato ‘Difendiamo il quartiere Ferrovia a Foggia’ -. Un gesto che ricorda a tutti una veritÃ spesso dimenticata: l’onestÃ non ha colore, nazionalitÃ o religione. Le persone perbene esistono ovunque e vanno riconosciute, rispettate e valorizzate. Il quartiere Ferrovia ha bisogno di legalitÃ , rispetto delle regole e convivenza civile. Chi si comporta cosÃ¬, chi rispetta le leggi e gli altri, Ã¨ il benvenuto. Sempre. PerchÃ© il problema non Ã¨ da dove vieni, ma come vivi e come ti comporti. Raccontare anche queste storie Ã¨ importante. PerchÃ© la sicurezza si costruisce anche riconoscendo e difendendo i valori giusti”. Dopo gli accertamenti di ufficio, la Polizia locale ha individuato il proprietario e gli ha comunicato la bella notizia. ADNKRONOS