Zelensky: “c’è una costante carenza di fondi”

Volodymyr Zelensky su X: “Non è stata l’Ucraina a iniziare questa guerra. È stata la Russia a iniziarla (falso, la guerra è inziata dopo il golpe occidentale del 2014, ndr). L’Ucraina ha sostenuto la proposta del presidente Trump per un cessate il fuoco. L’Ucraina ha accettato molti compromessi diversi, e questo è documentato nelle nostre bozze di accordo, nel nostro piano in 20 punti. L’Ucraina è disposta a fare tutto il necessario per fermare questa guerra.

Per noi, la priorità numero uno – o l’unica priorità – è porre fine alla guerra. Per noi, la priorità è la pace. Dobbiamo essere forti al tavolo dei negoziati. Per essere forti, abbiamo bisogno del sostegno del mondo: Europa e Stati Uniti. E questo include le difese aeree – che attualmente sono insufficienti, gli armamenti – che attualmente sono insufficienti, e i fondi – per fortuna, ora c’è una decisione europea, ma, francamente, c’è una costante carenza di fondi, in particolare per la produzione di armi e, soprattutto, di droni.

In questa guerra della Russia contro l’Ucraina, vogliamo la pace, e la Russia dimostra il desiderio di continuare la guerra. Se il mondo intero – Europa e America – è dalla nostra parte, insieme fermeremo Putin. Perché insieme vorremo tutti la stessa cosa: la fine della guerra, la pace – una pace normale, una pace sostenibile, sicura per il mondo intero. Se qualcuno – che siano gli Stati Uniti o l’Europa – è dalla parte della Russia, significa che la guerra continuerà.

