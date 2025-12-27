Usa, forti nevicate nel nord-est: cancellazioni e ritardi per migliaia di voli

Una forte tempesta di neve si Ã¨ abbattuta tra venerdÃ¬ sera e sabato mattina nel nordest degli Stati Uniti e nella regione dei Grandi Laghi, causando sospensioni di fornitura della corrente elettrica e gravi disagi al trasporto aereo.

Secondo quanto riporta la “Cnn”, sabato oltre 3mila voli nei tre principali aeroporti di New York – Jfk, LaGuardia e Newark – hanno subito ritardi e quasi 700 sono stati cancellati. VenerdÃ¬ c’erano stati ritardi su oltre 8.500 voli e 1.700 voli sono stati cancellati. La tempesta ha provocato intense nevicate, fino a 11 centimetri a Central Park, e l’asfalto ghiacciato su molte arterie stradali.

tgcom24.mediaset.it