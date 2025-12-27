Usa, forti nevicate nel nord-est: cancellazioni e ritardi per migliaia di voli

ImolaOggi Ambiente & Energia, News 2025

tempesta polare USA

Una forte tempesta di neve si Ã¨ abbattuta tra venerdÃ¬ sera e sabato mattina nel nordest degli Stati Uniti e nella regione dei Grandi Laghi, causando sospensioni di fornitura della corrente elettrica e gravi disagi al trasporto aereo.

Secondo quanto riporta la “Cnn”, sabato oltre 3mila voli nei tre principali aeroporti di New York – Jfk, LaGuardia e Newark – hanno subito ritardi e quasi 700 sono stati cancellati. VenerdÃ¬ c’erano stati ritardi su oltre 8.500 voli e 1.700 voli sono stati cancellati. La tempesta ha provocato intense nevicate, fino a 11 centimetri a Central Park, e l’asfalto ghiacciato su molte arterie stradali.
tgcom24.mediaset.it

Clima, Onu: riscaldamento di 2,5 gradi… nel 2100

Articoli correlati

gelo e neve in Sberia

Apocalisse di gelo e neve, in Siberia -56 gradi

Bufera di neve a Prato Nevoso

Bufera di neve a Prato Nevoso, superato il metro

neve in arabia saudita

Arabia Saudita, nevicata sulla citta’ di Hail

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *