Sindaco massacrato in strada nel Salernitano, Ã¨ grave

Si trova in gravi condizioni il sindaco di Castiglione del Genovesi (Salerno)

Carmine Siano Ã¨ stato aggredito ieri sera in strada da uno sconosciuto che, da quanto si apprende, lo ha colpito con un bastone. Il fatto Ã¨ accaduto intorno alle 20.45 a poca distanza dall’abitazione del primo cittadino. L’identitÃ dell’aggressore – che avrebbe agito con il volto coperto – cosÃ¬ come i motivi, al momento, restano sconosciuti. Siano, dopo l’aggressione, Ã¨ stato portato in ospedale in codice rosso.

Qui Ã¨ stato sottoposto a un intervento chirurgico e ora Ã¨ ricoverato in Ortopedia nell’ospedale di Salerno. Siano ha infatti riportato una frattura scomposta dell’arto inferiore sinistro, una frattura composta dell’arto superiore sinistro, la frattura delle dita della mano destra, una ferita sulla tempia sinistra e ferite multiple estese su tutto il corpo e in particolare sul viso. Stando a quanto riportato da diversi quotidiani, in mattinata gli Ã¨ stato amputato un dito di una mano e un altro dovrÃ essere ricostruito. A quanto pare, anche una parte di un orecchio dovrÃ essere ricostruita con una operazione chirurgica. I carabinieri della compagnia di Salerno sono al lavoro per ricostruire la dinamica e soprattutto il movente di quanto accaduto.

Intanto Ã¨ arrivato il messaggio di Roberto Fico. Il presidente della Regione Campania ha voluto “esprimere la mia piÃ¹ sincera solidarietÃ e vicinanza al sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, vittima di una grave aggressione in queste ore. A lui vanno i miei auguri di pronta guarigione. L’auspicio Ã¨ che venga fatta piena luce sull’accaduto e che simili atti di violenza non trovino mai spazio nella nostra comunitÃ ”.

