Al-Shabaab: ‘combatteremo qualsiasi utilizzo israeliano del Somaliland’

ImolaOggiESTERI, News 2025

Al Shabaab

MOGADISCIO, 27 DIC – Il gruppo militante somalo Al-Shabaab, legato ad Al-Qaeda, ha promesso di combattere qualsiasi tentativo da parte di Israele “di rivendicare o utilizzare parti del Somaliland” dopo il riconoscimento del territorio separatista.

“Non lo accetteremo e ci batteremo”, ha dichiarato Al-Shabaab in una nota. Il gruppo ha affermato che il riconoscimento del Somaliland da parte di Israele come Stato sovrano dimostra che “ha deciso di espandersi in parti dei territori somali” per sostenere “l’amministrazione apostata nelle regioni nordoccidentali”. (ANSA)

Articoli correlati

al-Shabaab

Sei cristiani uccisi da al-Shabaab al confine tra Kenya e Somalia

Terroristi islamici al-shabaab

Terrorismo islamico, attacco di Al-Shabaab a Mogadiscio

Somalia, piogge e inondazioni

Somalia, piogge e inondazioni: migliaia di sfollati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *