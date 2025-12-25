Sindaco Foligno: ‘un dovere’ ricordare la decima Mas’. Ira della Cgil

Per il sindaco di Foligno Stefano Zuccarini “Ã¨ un dovere istituzionale tramandare il ricordo” degli uomini della decima flottiglia Mas, ma la Cgil di Perugia “respinge e condanna le gravi affermazioni”

Zuccarini, eletto per la Lega, ha spiegato su Facebook che venerdÃ¬ scorso, “in occasione dell’anniversario dell’impresa di Alessandria”, ha avuto “il piacere di partecipare” a una conferenza organizzata dalla sezione di Foligno dell’Unuci e dall’associazione nazionale arditi incursori marina, “per commemorare l’eroica missione della decima flottiglia Mas nel porto di Alessandria d’Egitto (1941)”. “Attraverso racconti appassionati – ha aggiunto – abbiamo ripercorso le gesta della decima flottiglia Mas.

LEGGI ANCHE

â–º Pogliani: â€˜basta parlare male della X Mas, ha sfilato davanti a Napolitanoâ€™

Uomini che, a bordo dei leggendari ‘maiali’, siluri a lenta corsa, sfidarono l’allora indiscussa potenza della Royal Navy, dal giugno 1940 al settembre 1943. Sotto la guida del comandante del sommergibile ScirÃ¨, Junio Valerio Borghese, medaglia d’oro al valor militare, sei incursori italiani compirono un’impresa leggendaria, affondando corazzate della flotta britanica con mezzi minimi e artigianali, ma con un coraggio immenso. Un’azione che Winston Churchill definÃ¬ straordinaria e che resta nella storia non solo per l’audacia tecnica, ma per l’onore cavalleresco: i nostri marinai, una volta imprigionati, avvisarono il nemico per evitare perdite di vite umane, mettendo a rischio la propria incolumitÃ ”.

Zuccarini ha quindi detto che tra gli uomini “spicca l’umbro Ranieri Campello della Spina (valoroso ufficiale e poi sindaco), che con il loro sacrificio e il loro ingegno hanno reso onore al Tricolore, di fronte al mondo intero. Onore ai marinai italiani”.

Secondo il segretario generale della Cgil Perugia, Simone Pampanelli, “Zuccarini ha esaltato la decima Mas, protagonista dei piÃ¹ efferati delitti fascisti e alleata ferrea dei nazisti che hanno compiuto le stragi piÃ¹ efferate sulla pelle del popolo italiano”. ” Non solo – aggiunge -. Il sindaco di Foligno ha ricordato anche Junio Valerio Borghese, regista degli attacchi allo Stato democratico negli anni delle stragi nere degli anni ’70. Foligno Ã¨ una cittÃ antifascista con tanti partigiani che hanno combattuto nella Resistenza”. (ANSA)