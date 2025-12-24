Zelensky: “Il piano Usa non prevede rinuncia alla Nato”

Il piano americano per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina non pretende che Kiev rinunci formalmente alla Nato. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando ai giornalisti nella capitale ucraina.

Zelensky afferma che non c’è consenso con gli Stati Uniti sui territori e sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia nell’ultimo piano. Il piano di pace prevede che Stati Uniti, Ucraina e Russia gestiscano la centrale nucleare, ha affermato Zelensky in un incontro con i giornalisti.

“Non abbiamo raggiunto un consenso con la parte americana riguardo al territorio della regione di Donetsk e alla centrale nucleare di Zaporizhzhia”, ha affermato, aggiungendo che “siamo pronti per un incontro con gli Stati Uniti a livello di leader per affrontare questioni delicate”.

“L’Ucraina rimane in costante contatto con gli Stati Uniti e attende con interesse di proseguire i lavori per raggiungere un accordo di pace”. Lo ha riferito, scrive Rbc-Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky su Telegram . “Restiamo in costante contatto con l’America e non vediamo l’ora di proseguire i lavori. Sentiamo che l’America vuole raggiungere un accordo definitivo e collaboriamo pienamente. L’Ucraina non è mai stata e non sarà mai un ostacolo alla pace“, ha osservato il leader ucraino. tgcom24.mediaset.it