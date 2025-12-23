Famiglia nel bosco, Salvini: ‘perizia psichiatrica ai genitori vergognosa’

“Vergogna senza fine. Si dovrebbe verificare lo stato psichico di qualcun altro, non di due genitori che hanno cresciuto, curato, educato e amato i loro figli per anni, prima che la “giustizia” rovinasse la vita di una famiglia tranquilla e perbene”.

Lo dichiara il vicepremer Matteo Salvini, segretario della Lega, commentando la decisione del Tribunale dei minori dell’Aquile di disporre una perizia psichiatrica per i due genitori della “famiglia del bosco”, prima di decidere sull’affidamento dei minori. (askanews)