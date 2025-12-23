Famiglia nel bosco, Salvini: ‘perizia psichiatrica ai genitori vergognosa’

ImolaOggiPOLITICA, News 2025

Famiglia del bosco

“Vergogna senza fine. Si dovrebbe verificare lo stato psichico di qualcun altro, non di due genitori che hanno cresciuto, curato, educato e amato i loro figli per anni, prima che la “giustizia” rovinasse la vita di una famiglia tranquilla e perbene”.

Lo dichiara il vicepremer Matteo Salvini, segretario della Lega, commentando la decisione del Tribunale dei minori dell’Aquile di disporre una perizia psichiatrica per i due genitori della “famiglia del bosco”, prima di decidere sull’affidamento dei minori. (askanews)

Famiglia del bosco, giudici: ‘verificare lo stato psichico dei genitori’

Articoli correlati

famiglia nel bosco

Famiglia del bosco, giudici: ‘verificare lo stato psichico dei genitori’

famiglia nel bosco

Famiglia del bosco, i bambini resteranno in comunitÃ 

bimbo tolto alla mamma

I bambini rapiti dallo Stato

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *