Famiglia del bosco, giudici: ‘verificare lo stato psichico dei genitori’

E’ necessario accertare lo stato psichico dei genitori della famiglia che viveva nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti. A stabilirlo Ã¨ il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, che ha disposto le verifiche in un’ordinanza pubblicata oggi.

I bambini restano per il momento nella casa famiglia dove trascorreranno molto probabilmente anche il Natale. Il padre Nathan, a quanto si apprende, potrÃ trascorrere per la festivitÃ due ore nella struttura.

Salvini: “i bimbi devono vivere con i genitori”

“Per questi giudici una sola parola: vergogna. I bambini non sono proprietÃ dello Stato, i bambini devono poter vivere e crescere con l’amore di mamma e papÃ !”. CosÃ¬ il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, su X dopo che Ã¨ stato rigettato il ricorso della famiglia nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti.

