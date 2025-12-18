Orban: “L’arroganza di Bruxelles al suo apice”

Viktor Orban su X: “L’arroganza di Bruxelles al suo apice. È questo il modo più appropriato per descrivere ciò che sta accadendo a Bruxelles in questi giorni. Sono riusciti a preparare il vertice UE-Balcani occidentali di ieri in modo tale che il presidente serbo non vi abbia nemmeno partecipato. Non c’è da stupirsi. È stato preso in giro per quattro anni, eppure non è stato fatto un solo passo avanti verso l’adesione della Serbia. Una situazione familiare: i cosiddetti “problemi di Stato di diritto”.
Per quanto riguarda l’adesione dell’Ucraina, ovviamente, i revisori dei conti di Bruxelles non hanno individuato alcun problema del genere.
Ha fatto bene a non partecipare a questa farsa. È una vergogna per l’Unione e per i burocrati di Bruxelles che hanno convocato il vertice che un numero significativo di Stati membri non si sia nemmeno presentato a Bruxelles ieri.
Anche oggi non mancherà l’arroganza. I burocrati giurano che non ci sarà permesso di tornare a casa finché non sarà risolto il problema del finanziamento dell’Ucraina. In altre parole, il finanziamento della guerra.
Noi ungheresi non prenderemo parte a tutto questo e resteremo qui finché sarà necessario. Qualche notte insonne non è la fine del mondo. Sono certamente meglio della guerra.”
Brusselian hubris at its peak. That is the most accurate way to describe what is happening in Brussels these days.
They managed to prepare yesterday’s EU-Western Balkans summit in such a way that the Serbian president did not even attend. No wonder. He has been strung along for… pic.twitter.com/FgJRd2EgB9
— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 18, 2025