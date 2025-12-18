Orban: “L’arroganza di Bruxelles al suo apice”

Viktor Orban su X: “L’arroganza di Bruxelles al suo apice. È questo il modo più appropriato per descrivere ciò che sta accadendo a Bruxelles in questi giorni. Sono riusciti a preparare il vertice UE-Balcani occidentali di ieri in modo tale che il presidente serbo non vi abbia nemmeno partecipato. Non c’è da stupirsi. È stato preso in giro per quattro anni, eppure non è stato fatto un solo passo avanti verso l’adesione della Serbia. Una situazione familiare: i cosiddetti “problemi di Stato di diritto”.

Per quanto riguarda l’adesione dell’Ucraina, ovviamente, i revisori dei conti di Bruxelles non hanno individuato alcun problema del genere.

Ha fatto bene a non partecipare a questa farsa. È una vergogna per l’Unione e per i burocrati di Bruxelles che hanno convocato il vertice che un numero significativo di Stati membri non si sia nemmeno presentato a Bruxelles ieri.

Anche oggi non mancherà l’arroganza. I burocrati giurano che non ci sarà permesso di tornare a casa finché non sarà risolto il problema del finanziamento dell’Ucraina. In altre parole, il finanziamento della guerra.

Noi ungheresi non prenderemo parte a tutto questo e resteremo qui finché sarà necessario. Qualche notte insonne non è la fine del mondo. Sono certamente meglio della guerra.”