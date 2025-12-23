Bufera di neve a Prato Nevoso, superato il metro

Continua il maltempo sulle Alpi Marittime, dove la neve cade senza sosta da ieri. A Prato Nevoso gli accumuli sono ormai importanti e il paesaggio appare completamente imbiancato, con nuove precipitazioni ancora in corso. Le immagini mostrano la situazione odierna e rendono evidente l’intensita’ della nevicata che sta interessando l’area del Cuneese.

Da ieri Prato Nevoso e’ interessata da una forte bufera di neve che sta trasformando il paesaggio del comprensorio sciistico. Gli accumuli hanno ormai superato il metro di altezza, confermando un’ondata invernale di particolare intensita’ nel Cuneese. Le immagini che documentano la situazione arrivano dalla Scuola Sci Snow Academy Prato Nevoso. ANSA

