Anziano di Longobucco, replica Asp Cosenza

COMUNICATO dell’â€™Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza – Â ANZIANO DI LONGOBUCCO: DOPO LE DIMISSIONI DALLâ€™OSPEDALE, DOVE Eâ€™ STATO FATTO TUTTO IL NECESSARIO, ATTIVATA SUBITO LA PRESA IN CARICO E GARANTITA Lâ€™ASSISTENZA DOMICILIARE

Operato nel rispetto delle competenze dei diversi livelli del sistema sanitario, garantendo la presenza del servizio territoriale e la continuitÃ delle cureÂ»

In riferimento allâ€™articolo pubblicato sulla vicenda del sig. S. P., lâ€™Azienda Sanitaria Provinciale ritiene doveroso fornire alcuni chiarimenti sul percorso assistenziale attivato, nel rispetto della veritÃ dei fatti e della documentazione agli atti.

Il paziente Ã¨ stato segnalato alla Centrale Operativa Territoriale Jonio Sud il 15 settembre 2025, in previsione della dimissione ospedaliera consecutiva a un complesso iter chirurgico. GiÃ nelle ore immediatamente successive alla dimissione, avvenuta il 22 settembre, e disposta solo dopo aver fatto tutto quello che era necessario, Ã¨ stata attivata la presa in carico territoriale. Il 23 settembre Ã¨ stata formalizzata la richiesta di assistenza domiciliare integrata e il giorno seguente il personale infermieristico dellâ€™ASP ha effettuato il primo accesso presso il domicilio, procedendo alla valutazione clinica e alle medicazioni previste dalla lettera di dimissione.

In data 24 settembre Ã¨ pervenuta la prescrizione specialistica per lâ€™utilizzo della terapia a pressione negativa. La richiesta del dispositivo Ã¨ stata inoltrata senza ritardi alla farmacia territoriale competente. Nella fase di attesa della fornitura, lâ€™assistenza al paziente Ã¨ stata comunque garantita attraverso medicazioni tradizionali, con incremento degli accessi infermieristici in base alle condizioni cliniche, assicurando continuitÃ di cura e monitoraggio costante.

Il 25 settembre lâ€™UnitÃ di Valutazione Multidimensionale ha redatto il Piano Assistenziale Individuale, programmando accessi infermieristici regolari e ulteriori interventi assistenziali. Il 29 settembre il verbale UVM Ã¨ stato trasmesso alla struttura di assistenza domiciliare convenzionata scelta dalla famiglia, che ha preso in carico il paziente con continuitÃ , effettuando numerosi accessi nei mesi successivi.

Nel corso dellâ€™assistenza domiciliare non risultano pervenute segnalazioni formali di criticitÃ tali da modificare il percorso assistenziale giÃ attivato. Lâ€™ASP ha operato nel rispetto delle competenze dei diversi livelli del sistema sanitario, garantendo la presenza del servizio territoriale e la continuitÃ delle cure.

Lâ€™Azienda Sanitaria Provinciale esprime rispetto e partecipazione per il dolore della famiglia e ribadisce la propria disponibilitÃ a ogni ulteriore approfondimento, nella convinzione che il confronto basato su dati e percorsi documentati sia fondamentale per una corretta informazione e per il miglioramento continuo dei servizi.