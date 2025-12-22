Milano, 15enne aggredito e rapinato: quattro arresti

ImolaOggiCRONACA, News 2025

baby gang

Momenti di paura per un 15enne che, nella serata di domenica 21 dicembre a Milano, Ã¨ stato circondato da un gruppo di ragazzi

La vittima, dopo essere stata minacciata, Ã¨ stata derubata del portafogli, del telefono cellulare e persino di scarpe e giubbotto. Ãˆ accaduto in zona Buenos Aires, dove i carabinieri hanno arrestato un 20enne di origini tunisine e tre minorenni, due stranieri e una ragazza italiana, che si trovano ora nel carcere minorile Beccaria. Nei confronti dei quattro, residenti nel Bergamasco, le accuse sono di rapina, tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e sequestro di persona.

Vittima trattenuta per un’ora

Secondo la ricostruzione, il branco ha trattenuto per circa un’ora il 15enne, costretto a recarsi a un bancomat per prelevare dei soldi. La carta in suo possesso era perÃ² vuota; per farsela ricaricare il giovane ha chiamato il padre, che ha dato l’allarme ai carabinieri. tgcom24.mediaset.it

Articoli correlati

Federico De Ros

Le minacce del maranza al giornalista Federico De Ros

Polizia

Inseguimento a 200 km orari per le vie di Milano, preso 17enne cubano

Polizia MIlano

Milano, 14enne accerchiato e rapinato: indagati 5 minorenni egiziani

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *