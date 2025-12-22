Milano, 15enne aggredito e rapinato: quattro arresti

Momenti di paura per un 15enne che, nella serata di domenica 21 dicembre a Milano, Ã¨ stato circondato da un gruppo di ragazzi

La vittima, dopo essere stata minacciata, Ã¨ stata derubata del portafogli, del telefono cellulare e persino di scarpe e giubbotto. Ãˆ accaduto in zona Buenos Aires, dove i carabinieri hanno arrestato un 20enne di origini tunisine e tre minorenni, due stranieri e una ragazza italiana, che si trovano ora nel carcere minorile Beccaria. Nei confronti dei quattro, residenti nel Bergamasco, le accuse sono di rapina, tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e sequestro di persona.

Vittima trattenuta per un’ora

Secondo la ricostruzione, il branco ha trattenuto per circa un’ora il 15enne, costretto a recarsi a un bancomat per prelevare dei soldi. La carta in suo possesso era perÃ² vuota; per farsela ricaricare il giovane ha chiamato il padre, che ha dato l’allarme ai carabinieri. tgcom24.mediaset.it