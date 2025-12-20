Raid Usa in Siria, “colpiti 70 obiettivi dell’Isis”

Il Comando centrale americano, Centcom, ha annunciato di aver colpito oltre 70 obiettivi negli attacchi contro l’Isis in Siria

“Le forze americane hanno colpito più di 70 obiettivi in diverse località della Siria centrale con aerei da combattimento, elicotteri d’attacco e artiglieria.

Anche le Forze Armate giordane hanno fornito supporto con jet da combattimento”, si legge in un post su X dell’ammiraglio Brad Cooper, comandante del Centcom.

“Continueremo a dare la caccia senza sosta ai terroristi che cercano di nuocere agli americani e ai nostri partner nella regione”, si sottolinea.

Donald Trump ha dichiarato in un post su Truth che gli attacchi in Siria sono una “fortissima rappresaglia” contro l’Isis.

“A causa dell’efferata uccisione di coraggiosi patrioti americani in Siria da parte dell’Isis, annuncio che gli Stati Uniti stanno infliggendo una rappresaglia fortissima, proprio come avevo promesso, contro i terroristi assassini”, ha scritto il presidente americano su Truth.

“Stiamo colpendo con forza le roccaforti dell’Isis in Siria, un luogo intriso di sangue e afflitto da molti problemi, ma che ha un futuro promettente se l’Isis verrà debellato”, ha scritto ancora Trump.

“Il governo siriano, guidato da un uomo che sta lavorando duramente per riportare la grandezza in Siria, ci sostiene pienamente.

Tutti i terroristi così malvagi da attaccare gli americani sono avvertiti: sarete colpiti più duramente di quanto siate mai stati colpiti prima se, in qualsiasi modo, attaccherete o minaccerete gli Stati Uniti”, ha concluso il presidente americano. ANSA