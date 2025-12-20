Aggredito con coccio di bottiglia e rapinato, arrestati due egiziani

Prima hanno infastidito i passanti, poi hanno deciso di armarsi di colli di bottiglia di vetro per rapinare un uomo alla fermata del bus. Infine, hanno seminato il panico. Arrestati nella mattina di venerdÃ¬ 19 dicembre a San Giuliano Milanese due egiziani di 22 anni, entrambi con precedenti.

La rapina

L’allarme Ã¨ scattato poco prima delle 10. I due si sono avvicinati a un uomo di 45 anni che aspettava il bus in via Roma. Hanno tirato fuori dei cocci di vetro e sono riusciti a strappargli un paio di occhiali griffati e un cellulare. La vittima, aiutata da un passante di 50 anni, ha reagito e ne Ã¨ nato un parapiglia a seguito del quale i due rapinatori sono scappati a piedi.

L’inseguimento

Il 45enne e il 50enne non si sono arresti e hanno iniziato a inseguire i due malviventi mentre contattavano il 112. Giunti in piazza della Vittoria, nel centro di San Giuliano, i rapinatori si sono armati di una sbarra di ferro e hanno minacciato un anziano di 86 anni e un commerciante, poi sono stati fermati dalla polizia locale.

I controlli

Dai controlli Ã¨ emerso che uno dei 22enni aveva assunto un mix di alcol e droga: prima della rapina, infatti, era stato visto con il complice aggirarsi in centro infastidendo i passanti. Il 45enne rapinato Ã¨ stato portato all’ospedale di San Donato Milanese per le ferite riportate nella colluttazione ed Ã¨ stato dimesso con 10 giorni di prognosi.

