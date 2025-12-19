Roma: violenza sessuale di gruppo, senegalese condannato a 6 anni

violenza sessuale

Una ragazza Ã¨ stata vittima di una violenza sessuale di gruppo a Roma. Un dramma vissuto da una 22enne originaria della Bolivia. Per la vicenda, che risale al 2024, un 29enne del Senegal Ã¨ stato condannato dal tribunale di Roma a sei anni di carcere.

Violenza sessuale di gruppo a Roma

I fatti, avvenuti tra il 18 e il 19 aprile, hanno avuto come teatro un appartamento situato in via Condotti. Secondo quanto ricostruito dall’accusa in questa vicenda risulterebbero coinvolti il 29enne, un 23enne â€“ che ha optato per il rito abbreviato â€“ e un terzo indagato, al momento ricercato. I giovani avrebbero portato la giovane tra quelle quattro mura, per poi abusare di lei.

La decisione del tribunale

Il ventinovenne, condannato a sei anni, Ã¨ attualmente in carcere. Allâ€™altro indagato Ã¨ stato applicato il braccialetto elettronico.
