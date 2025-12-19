Rapine e assalti alle aziende, presa banda di romeni: 7 arresti

Tessuti pregiati, profumi di marca e prodotti di bellezza. Puntavano a un bottino di lusso a ogni colpo e sceglievano aziende e magazzini da colpire. Ora nove persone sono state raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla procura di Pavia. Si tratta di cittadini di origine romena, molti dei quali residenti nell’hinterland nord di Milano e nell’area di Trezzano sul Naviglio.

Presa la banda dei ladri pendolari del lusso

La maxi operazione è scattata all’alba di mercoledì 17 dicembre e ha visto impegnati i carabinieri della compagnia di Voghera con il supporto dei colleghi di Vimercate, Corsico, Merate e Latina. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, in una lunga serie di rapine, furti ed episodi di ricettazione e riciclaggio commessi fra la Lombardia e la Toscana.

Le indagini partite da un colpo in un deposito di profumi

Le indagini sono iniziate dopo un maxi furto in un capannone di stoccaggio di profumi di alta gamma a Casei Gerola (Pavia). Gli investigatori di Voghera, analizzando ore di filmati di videosorveglianza e i dati di traffico telefonico, sono riusciti a individuare le auto usate per il colpo e a risalire ai presunti responsabili. Approfondendo i controlli, gli inquirenti hanno collegato al gruppo diversi episodi analoghi: tra questi, il furto del 5 maggio nella ditta “Dream Flower” di Casei Gerola e il furto di un tir carico di filati pregiati, del valore di circa 200mila euro, avvenuto a Villasanta (Monza e Brianza) il 7 giugno 2025.

Le rapine dei “pendolari del crimine”

Secondo quanto ricostruito, la banda avrebbe colpito anche fuori regione. Il 22 giugno a Pistoia l’assalto a un deposito di cosmetici, durante il quale è stata recuperata parte della refurtiva; poi due rapine, una a Voghera il 21 luglio ai danni del personale di vigilanza, e l’altra a Lodi il 29 luglio, dove un autotrasportatore sarebbe stato aggredito e derubato di un carico di cosmetici di alto valore.

Una banda di professionisti, pendolari del crimine secondo gli investigatori: accurati sopralluoghi, furti di veicoli per le spaccate o i blocchi stradali, e rapide fughe per disorientare le forze dell’ordine.

www.milanotoday.it