Volodymyr Zelensky (presidente decaduto dell’Ucraina che non sa parlare senza leggere): “Al Consiglio dell’UE ho affermato: proprio come le autorità confiscano il denaro ai narcotrafficanti e sequestrano le armi ai terroristi, i beni russi devono essere utilizzati per difendersi dall’aggressione russa e ricostruire ciò che è stato distrutto dagli attacchi russi. È morale. È giusto. È legale.
Sono grato ai leader dell’UE per l’attenzione e il sostegno all’Ucraina. Abbiamo fatto tutti molta strada, e sì, ci sono state molte sfide e momenti di dubbio. Ma il fatto rimane: l’Europa ha ottenuto molto, e Putin non ha distrutto l’Ucraina, né ha fatto apparire l’Europa come una perdente.
Se abbiamo tutti ottenuto così tanto, come può l’Unione Europea crollare ora? La decisione ora sul tavolo – la decisione di utilizzare appieno le risorse russe per difendersi dall’aggressione russa – è una delle decisioni più chiare e moralmente giustificate che possano mai essere prese.”
Il video pubblicato su X.
