Anticoncezionale Pfizer aumenta rischio di tumore al cervello: 1000 donne in causa negli Usa

La Food and drug administration (Fda) ha incluso per la prima volta l’avvertenza dei rischi di sviluppare un tumore al cervello â€“ usualmente benigno â€“ chiamato meningioma con l’uso di Depo-Provera, un farmaco della Pfizer a base di â€˜medrossiprogesterone acetato depotâ€™ (DMPA) che viene utilizzato come anticoncezionale progestinico per iniezione, ma anche per il trattamento dei tumori del seno e dell’endometrio metastatici.

Il prodotto, che Ã¨ presente anche in Italia e in Europa â€“ Ã¨ giÃ  oggetto di una causa legale collettiva lanciata negli Stati Unti da piÃ¹ di 1.000 donne colpite dal tumore o da altri effetti collaterali gravi come la perdita della vista o convulsioni in seguito a trattamenti con Depo-Provera.

La denuncia sostiene che la Pfizer abbia nascosto i rischi di cui era a conoscenza da anni. L’azienda afferma di aver ricevuto segnalazioni attendibili dei pericoli di meningioma legati al farmaco solo nel 2023-24 e di aver presentato allora la richiesta alla Fda di includere l’avvertenza nel bugiardino medicinale. Vari studi hanno confermato l’aumento dei rischi di meningioma intracranico â€“ un rischio tra le 3 le 6 volte superiore â€“ dopo un anno di uso del Depo-Provera, somministrato usualmente per iniezione ogni tre mesi.
www.quotidiano.net

