Giorgia Meloni: “La Russia si è impantanata, manteniamo la pressione”

È importante “il mantenimento della pressione sulla Russia” che, a differenza di quanto dice la propaganda, “si è impantanata in una durissima guerra di posizione a costo di enormi sacrifici. Questa difficoltà è l’unica cosa che può costringere Mosca a un accordo”. Lo ha detto Giorgia Meloni nell’Aula della Camera.

“L’Italia resta impegnata anche a mantenere una pressione economica sulla Russia, qualsiasi strumento di sostegno a Kiev deve sempre rispettare i nostri valori e le regole su cui poggia lo Stato di diritto”. Lo ha detto Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera.

“Il cammino verso la pace, dal nostro punto di vista, non può prescindere” da alcuni “fattori fondamentali. Lo stretto legame tra Europa e Stati Uniti, che non sono competitor in questa vicenda, atteso che condividono lo stesso obiettivo, ma hanno sicuramente angoli di visuale non sovrapponibili, dati soprattutto dalla differente posizione geografica”

tgcom24.mediaset.it