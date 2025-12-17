Gb, 15enne uccide bambina di 9 anni con una coltellata

Nuovo episodio shock di violenza nel mondo dei giovanissimi in Gran Bretagna

Un 15enne Ã¨ stato incriminato con l’accusa di aver ucciso, in circostanze al momento non precisate dalla polizia, una bambina di 9 anni, Aria Thorpe, trovata lunedÃ¬ 15 dicembre senza vita nella sua casa di Weston-super-Mare, non lontano da Bristol, sulla costa occidentale dell’Inghilterra.

L’omicidio della bambina

Gli investigatori dell’Avon and Somerset Police hanno riferito che la piccola Ã¨ morta con una singola coltellata. Mentre non hanno indicato eventuali legami familiari o di altro genere fra la vittima e il giovane sospetto, il cui nome resta legalmente protetto dal riserbo per ragioni d’etÃ .

Il ragazzo, arrestato quasi subito, Ã¨ in detenzione presso una struttura minorile ed Ã¨ stato convocato dalla Bristol Magistrates’ Court per la formalizzazione dell’accusa di omicidio.

L’accaduto ha provocato strazio e sgomento nella comunitÃ locale. Mentre in Gran Bretagna torna d’attualitÃ il dibattito sull’impennata dei crimini giovanili e sulla diffusione dei coltelli: al centro di varie iniziative legali restrittive annunciate dagli ultimi governi, in particolare da quello attuale di Keir Starmer.

tgcom24.mediaset.it