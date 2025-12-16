Usa colpiscono tre imbarcazioni nel Pacifico orientale, 8 morti

Usa colpiscono tre imbarcazioni nel Pacifico orientale

“Il 15 dicembre, sotto la direzione di Pete Hegseth, la Joint task force Southern Spear ha condotto attacchi cinetici letali su tre imbarcazioni gestite da organizzazioni terroristiche in acque internazionali. L’intelligence ha confermato che le imbarcazioni stavano transitando lungo note rotte del narcotraffico nel Pacifico orientale ed erano coinvolte in attivitÃ  di narcotraffico. In totale, otto narcoterroristi di sesso maschile sono stati uccisi durante queste azioni: tre sulla prima imbarcazione, due sulla seconda e tre sulla terza”.

Lo scrive su X l’Us Southern Command in merito all’ultima operazione condotta nel Pacifico.
tgcom24.mediaset.it

