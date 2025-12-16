Uomo sfigurato a coltellate, in carcere due tunisini

MONTECATINI TERME (PISTOIA) – Altri due in carcere per gli accoltellamenti in strada, nel centro di Montecatini Terme (Pistoia), a due pakistani, in una lite per futili motivi. Ora la polizia ha eseguito due misure cautelari in carcere per l’accoltellamento al volto, con lesioni permanenti a un asiatico, a carico di due giovani della Tunisia, entrambi senza fissa dimora e giÃ conosciuti dalle forze dell’ordine.

I due tunisini arrestati ora sono accusati di ‘lesioni personali aggravate e deformazioni dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso’.

L’aggressione avvenne il 7 ottobre, prima di mezzanotte. La polizia, prima della misura eseguita oggi, aveva giÃ arrestato per tentato omicidio altri due nordafricani, che colpirono con numerose coltellate un altro pakistano. Nella circostanza, mentre quello veniva accoltellato, un connazionale che era con lui cercÃ² di fuggire ma i tunisini arrestati oggi lo rincorsero, raggiunsero e accoltellarono al volto con lesioni permanenti e alterazione del volto. Quattro, dunque, finora i nordafricani arrestati dalla polizia per questa vicenda. (ANSA)