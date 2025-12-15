Corte d’appello di Torino: l’imam Shahin va scarcerato

La Corte dâ€™Appello di Torino ha disposto la cessazione del trattenimento dellâ€™imam Mohamed Shahin, detenuto nel Cpr di Caltanissetta

I giudici hanno accolto uno dei ricorsi presentati dalla difesa, ritenendo che, anche alla luce di nuova documentazione acquisita agli atti, non emergano elementi tali da configurare un pericolo per la sicurezza dello Stato o per lâ€™ordine pubblico. Shahin era stato destinatario di un decreto di espulsione firmato dal ministro dellâ€™Interno Matteo Piantedosi.
