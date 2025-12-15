Commissione UE: ‘fondi per Kiev o da asset russi o da prestito congiunto’

BRUXELLES, 15 DIC – “Ci sono e ci saranno intensi negoziati in questi giorni. Noi riaffermiamo la nostra posizione. Ci sono due soluzioni per finanziare l’Ucraina. Una di queste soluzioni Ã¨ il prestito congiunto a fronte di un margine di bilancio, l’altra si basa sui beni russi immobilizzati nella giurisdizione dell’Ue e, a sostegno di ciÃ², abbiamo presentato sei atti giuridici per accelerare le procedure”.

Lo ha detto Olof Gill, portavoce della Commissione, rispondendo a chi gli chiedeva del documento, firmato da Italia, Malta, Bulgaria e Belgio, in cui si chiede all’esecutivo Ue di trovare soluzioni alternative al di lÃ  dell’uso degli asset russi. (ANSA)

