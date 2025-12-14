Pd, Schlein: ‘siamo competitivi, partito più unito che mai’

“C’era chi scommetteva sulle divisioni nel nostro campo” e invece “non solo ci siamo ma siamo competitivi e siamo la prima forza di opposizione. Il partito è più unito e compatto che mai e di questo ringrazio tutti”, anche “il presidente Bonaccini perché l’unità non si fa da soli.

E’ finito il tempo delle divisioni e dei litigi, la maggioranza è oggi più larga ma io continuo e continuerò a essere sempre la segretaria di tutto e di tutti la segretaria di tutto il partito”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein aprendo l’assemblea nazional.

Nel centrodestra ci sono “divisioni enormi, continuano a litigare tra di loro tra ricatti e veti incrociati.

Davanti a questa destra ossessionata dal potere che ha aumentato l’austerità e le disuguaglianze”, “l’unità ce la chiede la gente, non il medico”. ANSA

NOTA DI IO: Destra ossessionata dal potere? Il Pd è ossessionato dal potere. E’ stato al governo per 11 anni senza mai vincere le elezioni.