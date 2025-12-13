Donna assolta per ‘frasi contro Bassetti’. Il giudice: “Delirio generico”

Una donna residente a Napoli è stata assolta dall’accusa di istigazione a delinquere per una frase, pubblicata nel 2021 sul canale Telegram ‘Basta dittatura’, in cui commentava le posizioni di Matteo Bassetti sulla campagna vaccinale scrivendo: “Bisogna farli fuori tutti, sono criminali di guerra”.

Le motivazioni del giudice

Il gup Matteo Buffoni e, in secondo grado, la seconda sezione della Corte d’Appello di Genova, presieduta da Marco Panicucci, hanno ritenuto che il messaggio non fosse rivolto in modo specifico all’infettivologo del San Martino, configurandosi come un “delirio” dal tenore generico.

Nel caso della donna, difesa dall’avvocato Giuseppe Vitiello, i giudici escluso l’istigazione, rilevando l’assenza di un destinatario determinato. Un caso analogo era già stato deciso in abbreviato con un’altra assoluzione a carico di un uomo denunciato da Bassetti per motivi simili. ADNKRONOS

